محامو بيروت لزملائهم في نقابة طرابلس: كلنا يعني كلنا

لوحظ تسجيل عتب من المحامين المنتسبين الى نقابة بيروت، عبر مجموعات ناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي، على الموقف الحيادي لزملائهم في نقابة محامي طرابلس الذين لم يتفاعلوا، بحسب التعليقات، مع دعوة نقابة المحامين في بيروت للإضراب حتى يوم الجمعة المقبلة، وذلك على خلفية توقيف واستجواب ثم تخلية سبيل المحامي رامي عليّق ومنعه من ممارسة المهنة والدخول الى قصور العدل مدة شهرين.

وفي نموذج من التعليقات المنتشرة على صفحات المجموعات الحقوقية، كتب أحد المحامين:" نحن ملتزمون بالإضراب في نقابة بيروت، هم لا إضراب لديهم، نتمنى "ذوقياً" من الزملاء الأفاضل مراعاة الأمر...".