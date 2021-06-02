لبنان

اعتكاف المساعدين القضائيين حتى الجمعة باستثناء المهل القانونية والموقوفين

Lebanon 24
02-06-2021 | 02:36
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أصدر المساعدون القضائيون في قصور عدل لبنان البيان الآتي:"عطفاً على البيانات السابقة، ونظراً لما نعيشه من كوارث إقتصادية وصحية مزرية، وبما أن الموظفين في كافة الإدارات العامة يعانون من الأوضاع نفسها، وتماشياً مع قرار رابطة موظفي القطاع العام الداعي إلى الإضراب العام في كافة الإدارات العامة، واستنكاراً لما سبق ذكره، يعلن المساعدون القضائيون في كل قصور العدل في لبنان عن إلتزامهم بهذا الموقف و الإعتكاف العام في جميع المحاكم بدءاً من صباح اليوم الأربعاء 2 حزيران الجاري ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم تأمين أمور الموقوفين والمهل القانونية فقط خلال أيام الإعتكاف.

 

 

 

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