لبنان

باسيل أدان نفسه بلسانه!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2021 | 09:21
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علّقت أوساط سياسية متابعة على كلام رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عن عدم تمسّك "التيار" بأي حقيبة في الحكومة العتيدة وتحديداً بوزارة الطاقة.  
واعتبرت الأوساط أنّ باسيل أدان نفسه بلسانه من حيث لا يدري، إذ أنّه أكّد المؤكّد بأنّ كل الحكومات السابقة كان يتعطّل تشكيلها بسبب تمسّك باسيل وتياره بوزارة الطاقة، فأصبحت وكأنّها "مكتوبة باسمه"، ليظهر كلامه يوم أمس وكأنّه "تنازل" وتخلّى عنها.

لبنان

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