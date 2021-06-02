لبنان

الحرارة سترتفع.. هكذا سيكون الطقس في الأيام المقبلة

Lebanon 24
02-06-2021 | 09:58
A-
A+
Doc-P-829278-637582285744385408.jpg
Doc-P-829278-637582285744385408.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة في بعض المناطق الجبلية والداخلية.

 

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 الى 30 درجة).

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية كما يتشكل الضباب على المرتفعات خصوصا في الفترة الصباحية.

 

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة في بعض المناطق الجبلية والداخلية.

 

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

 

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في معظم المناطق.

 

- الحرارة على الساحل من 20 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إلى متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%

- حال البحر: مائج، رارة سطح الماء: 24 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,28

- ساعة غروب الشمس: 19,43

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:37 | 2021-06-02
05:22 | 2021-06-02
05:19 | 2021-06-02
05:18 | 2021-06-02
05:16 | 2021-06-02
05:12 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website