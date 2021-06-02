لبنان

سلحفاة كبيرة عند شاطىء الخرايب.. وهذا ما فعله شبان

Lebanon 24
02-06-2021 | 11:02
A-
A+
Doc-P-829301-637582322861239319.jpg
Doc-P-829301-637582322861239319.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل شبان اليوم، سلحفاة كبيرة كانت عند شاطئ بلدة الخرايب، الى مياه البحر.
 
 
مواضيع ذات صلة
البحرية الإيرانية تعلن عن غرق سفينة إمداد في بحر عُمان بدون ضحايا (أ. ف. ب)
lebanon 24
02/06/2021 12:50:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من التيارات البحرية في بحر صيدا.. وخبر سار لمحبي السباحة!
lebanon 24
02/06/2021 12:50:02 Lebanon 24 Lebanon 24
‏السودان يعيد النظر في اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء قاعدة على البحر الأحمر
lebanon 24
02/06/2021 12:50:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرين تسجل 29 حالة وفاة و2259 اصابة جديدة بفيروس كورونا
lebanon 24
02/06/2021 12:50:02 Lebanon 24 Lebanon 24

سلخفاة

الخرايب

البحر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:37 | 2021-06-02
05:22 | 2021-06-02
05:19 | 2021-06-02
05:18 | 2021-06-02
05:16 | 2021-06-02
05:12 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website