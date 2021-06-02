نائب "التيار" يتحدث عن الاستقالة من مجلس النواب.. ماذا قال؟

اعتبر النائب ادي معلوف في حديث الى "صوت كل لبنان" ان "التيار الوطني الحر" مجبر على التفاؤل طالما ان المسعى لتأليف الحكومة موجود، وسيستمر في التعاطي بإيجابية رغم الردود التي تصدر عن الفريق الثاني من خارج السياق"، لكنه قال "إذا استمر الوضع على هذا الحال ستكون استقالتنا من مجلس النواب إحدى الخطوات المطروحة لأن الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا".وأشار معلوف الى ان "تيار المستقبل" مأزوم ويستخدم بياناته لشد العصب"، موضحا انه "عندما تحدث النائب جبران باسيل عن الأكاذيب قصد الأخبار المتناقلة في وسائل الإعلام عن أجواء سلبية".