نقص حاد في التمويل.. المحكمة الخاصة بلبنان قد تتوقف عن العمل

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنها "ستضطر للإغلاق بعد تموز، إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".



وأضافت في بيان اليوم: "تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد تموز 2021".