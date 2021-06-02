"النافعة" في صيدا... تقفل ابوابها

اقفلت مصلحة تسجيل السيارات ( النافعة) في صيدا ابوابها اليوم التزاما بالاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي الدولة مطالبين بعدد من الاجراءات التي تخفف من وطأء الازمة المعيشية على الموظف ، كما طالبوا بإعطائهم فروقات السلسلة التي خسرت قيمتها بسبب التأخير في صرفها .