اشكال وجرحى في هذه البلدة

وقع اشكال في بلدة عين بعال، بدأ بخلاف فردي بين مجموعة من الشبان تطور الى اطلاق نار وسقط على اثره ثلاثة جرحى اثنان من بلدة عين بعال والثالث من قانا ، وقد نقلهم اسعاف الرسالة الى مستشفيات صور.

وحضرت الى البلدة القوى الامنية وعملت على فرض طوق امني لمعالجة ذيول الحادث وتوقيف المشاركين والمتسببين.