أمل في ذكرى استشهاد الرئيس كرامي : لبنان أحوج ما يكون الى المناقبية والروحية والسلوك التي جسدها الرئيس الراحل رشيد كرامي

بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد الرئيس رشيد كرامي اصدر رئيس المكتب السياسي لحركة امل جميل حايك بيانا باسم الحركة جاء فيه :إغتيال الرئيس رشيد كرامي كان محاولة لإغتيال وطن واغتيال وحدته ، واغتيال الحكمة والوفاء والانتماء الوطني والقومي الأصيلين ومحاولة لأغتيال منطق الدولة والمؤسسات .واليوم الظروف نفسها تتهدد الوطن وإنسانه ، ففي ذكرى استشهاد "الرشيد" ، لبنان أحوج ما يكون الى المناقبية والروحية والسلوك التي جسدها الرئيس الراحل رشيد عبد الحميد كرامي في حياته وحتى إستشهاده .الرحمة للرئيس الشهيد رشيد كرامي وحمى الله لبنان الذي افتداه بدمه .