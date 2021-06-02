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لبنان
أمل في ذكرى استشهاد الرئيس كرامي : لبنان أحوج ما يكون الى المناقبية والروحية والسلوك التي جسدها الرئيس الراحل رشيد كرامي
Lebanon 24
02-06-2021
|
05:22
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بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد الرئيس رشيد كرامي اصدر رئيس المكتب السياسي لحركة امل جميل حايك بيانا باسم الحركة جاء فيه :
إغتيال الرئيس رشيد كرامي كان محاولة لإغتيال وطن واغتيال وحدته ، واغتيال الحكمة والوفاء والانتماء الوطني والقومي الأصيلين ومحاولة لأغتيال منطق الدولة والمؤسسات .
واليوم الظروف نفسها تتهدد الوطن وإنسانه ، ففي ذكرى استشهاد "الرشيد" ، لبنان أحوج ما يكون الى المناقبية والروحية والسلوك التي جسدها الرئيس الراحل رشيد عبد الحميد كرامي في حياته وحتى إستشهاده .
الرحمة للرئيس الشهيد رشيد كرامي وحمى الله لبنان الذي افتداه بدمه .
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