لبنان

أمل في ذكرى استشهاد الرئيس كرامي : لبنان أحوج ما يكون الى المناقبية والروحية والسلوك التي جسدها الرئيس الراحل رشيد كرامي

Lebanon 24
02-06-2021 | 05:22
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بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد الرئيس رشيد كرامي اصدر رئيس المكتب السياسي لحركة امل جميل حايك بيانا باسم الحركة جاء فيه : 
إغتيال الرئيس رشيد كرامي كان محاولة لإغتيال وطن واغتيال وحدته ، واغتيال الحكمة والوفاء والانتماء الوطني والقومي الأصيلين  ومحاولة لأغتيال منطق الدولة والمؤسسات .

واليوم الظروف نفسها تتهدد الوطن وإنسانه ، ففي ذكرى استشهاد "الرشيد" ،  لبنان أحوج ما يكون الى المناقبية والروحية والسلوك التي جسدها الرئيس الراحل رشيد عبد الحميد كرامي في حياته وحتى  إستشهاده .
 الرحمة للرئيس الشهيد رشيد كرامي وحمى الله لبنان الذي افتداه بدمه .
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