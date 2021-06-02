الخليل: خطيئة مميتة إذا لم تؤلف حكومة بالتوافق اليوم قبل الغد

قال النائب انور الخليل في تصريح، اليوم: "‏فخامة الرئيس، صدر اليوم تقرير للبنك الدولي أن لبنان يمر بأزمة خانقة لم يشهدها العالم منذ 1850 واصفا لبنان كبلد يذوب meltdown بفعل الأزمة. فبعد ملاقاة مبادرة الرئيس بري بإيجابيات من الرئيس المكلف، تكون خطيئة مميتة إذا لم تؤلف حكومة بالتوافق اليوم قبل الغد، لإنقاذ لبنان من خطر الزوال".