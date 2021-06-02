عون التقى المطران درويش

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، الذي شكره لمنحه وسام الاستحقاق اللبناني تقديرا لعطاءاته الروحية وجهوده الانسانية والاجتماعية والصحية.



والتقى عون سفير السنغال المعتمد في لبنان عبد الأحد إمباكي، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامة الديبلوماسية.