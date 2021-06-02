لبنان

خرج ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئا؟

Lebanon 24
02-06-2021 | 12:57
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خرج الشاب جهاد حمود من منزله من المنية منذ يوم أمس  ولم يعد حتى الساعة
يذكر ان الشاب يعاني من امراض عقلية 
لمن رآه او يعرف عنه شيء يرجى التواصل على هذا الرقم:70384524
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جهاد

المنية

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