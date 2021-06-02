خرج ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئا؟

خرج الشاب جهاد حمود من منزله من المنية منذ يوم أمس ولم يعد حتى الساعة

يذكر ان الشاب يعاني من امراض عقلية

لمن رآه او يعرف عنه شيء يرجى التواصل على هذا الرقم:70384524