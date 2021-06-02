لبنان

فقد في طرابلس وتم العثور عليه في بيروت

Lebanon 24
02-06-2021 | 08:30
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خرج الشاب جهاد حمود ( يعاني من امراض عقلية) من منزله من المنية منذ يوم أمس، وبعد محاولات البحث عنه، عثر عليه منذ بعض الوقت في مدينة بيروت.

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جهاد

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