لبنان

مراسل الجديد يعلّق على فيديو الدبكة امام محطة المحروقات

Lebanon 24
02-06-2021 | 06:08
A-
A+
Doc-P-829335-637582363661443885.jpg
Doc-P-829335-637582363661443885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مراسل قتاة الجديد غدي بو موسى عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" : "‏بالنسبة لفيديو الدبكة أمام محطة البنزين:  البعض شافه تعزيز للأمل، البعض شافه تكريس للذل. ممكن نتقبّل الشعورين؟ أو ضروري نهاجم بعض؟ اللّي شافه تكريس للذل مش بلا أصل واللّي شافه تعزيز للأمل مش بلا مخ. هلقد بسيطة القصّة وما بتستاهل كل هالوقت. ما فيك تجبر الآخر يشوف المشهد متل ما انت شفته وإلّا المشكلة بتكون فيك".

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2021-06-02
07:56 | 2021-06-02
07:46 | 2021-06-02
07:46 | 2021-06-02
07:36 | 2021-06-02
07:24 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website