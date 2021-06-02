26
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مراسل الجديد يعلّق على فيديو الدبكة امام محطة المحروقات
Lebanon 24
02-06-2021
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مراسل قتاة الجديد غدي بو موسى عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" : "بالنسبة لفيديو الدبكة أمام محطة البنزين: البعض شافه تعزيز للأمل، البعض شافه تكريس للذل. ممكن نتقبّل الشعورين؟ أو ضروري نهاجم بعض؟ اللّي شافه تكريس للذل مش بلا أصل واللّي شافه تعزيز للأمل مش بلا مخ. هلقد بسيطة القصّة وما بتستاهل كل هالوقت. ما فيك تجبر الآخر يشوف المشهد متل ما انت شفته وإلّا المشكلة بتكون فيك".
لبنان
فنون ومشاهير
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. بيان هام من وزارة الصحة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من وزارة الصحة
14:32 | 2021-06-01
01/06/2021 02:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيد يغرّد عن باسيل و"المستقبل".. هذا ما قاله
Lebanon 24
جميل السيد يغرّد عن باسيل و"المستقبل".. هذا ما قاله
14:16 | 2021-06-01
01/06/2021 02:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها داني! (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها داني! (فيديو)
08:44 | 2021-06-01
01/06/2021 08:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيرة جابت شوارع بيروت رفضاً للوضع الاقتصادي (فيديو)
Lebanon 24
مسيرة جابت شوارع بيروت رفضاً للوضع الاقتصادي (فيديو)
11:10 | 2021-06-01
01/06/2021 11:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران فوق الشمال.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
طيران فوق الشمال.. ماذا يجري؟
15:10 | 2021-06-01
01/06/2021 03:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2021-06-02
ميقاتي في ميزان خصومه
07:56 | 2021-06-02
الاشكالات الفردية مستمرة... ماذا يحصل في "القبة"؟
07:46 | 2021-06-02
مروان أبو فاضل طالب الرئيس عون بتوجيه رسالة الى البطريرك يوحنا العاشر على غرار الرسالة الى البطريرك الراعي
07:46 | 2021-06-02
بري تلقى رسالة من نظيره الباكستاني
07:36 | 2021-06-02
وزير بارز: "خلونا نخلص أمورنا قبل ما نفل"
07:24 | 2021-06-02
اشكال واطلاق نار في تربل
فيديو
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
02/06/2021 15:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
02/06/2021 15:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة جديدة تتحدى "آبل" و"سامسونغ".. ماذا يميزها؟ (فيديو)
Lebanon 24
ساعة جديدة تتحدى "آبل" و"سامسونغ".. ماذا يميزها؟ (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
02/06/2021 15:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact