مراسل الجديد يعلّق على فيديو الدبكة امام محطة المحروقات

قال مراسل قتاة الجديد غدي بو موسى عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" : "‏بالنسبة لفيديو الدبكة أمام محطة البنزين: البعض شافه تعزيز للأمل، البعض شافه تكريس للذل. ممكن نتقبّل الشعورين؟ أو ضروري نهاجم بعض؟ اللّي شافه تكريس للذل مش بلا أصل واللّي شافه تعزيز للأمل مش بلا مخ. هلقد بسيطة القصّة وما بتستاهل كل هالوقت. ما فيك تجبر الآخر يشوف المشهد متل ما انت شفته وإلّا المشكلة بتكون فيك".