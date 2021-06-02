أزمة البنزين... الحل عند الدولة فقط

لفت ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث "لصوت لبنان" الى وجود مشكلة كبيرة في المحروقات، وقال: نحن لا نتحملها: "الفقر يولد النقار" والموضوع هو بتحويل الأموال من اللبناني الى الدولار، فعندما تكون لدى الشركات بضاعة متوفرة يسلمونها الينا كموزعين لنسلمها بدورنا الى المحطات وفي حال عدم توفرها يعمدون الى تقنينها .أضاف: موضوع التقنين والبواخر التي تأتي الى لبنان وتحويل الأموال تسبب لنا المشاكل في المحطات، لذلك طلبنا الحماية من الدولة ، والحل هو عند الدولة اللبنانية والمسؤولين .