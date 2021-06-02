إشكال وإطلاق نار وإصابة شخص بخاصرته.. هذا ما حصل في بشري

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن وقوع إشكال فردي بين شبان في بشري، تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة سيارة أحدهم وسائقها في خاصرته ويده. وقد نقل الى مستشفى بشري الحكومي، فيما فر مطلقو النار.



وحضرت على الفور القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.