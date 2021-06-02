لبنان

إشكال وإطلاق نار وإصابة شخص بخاصرته.. هذا ما حصل في بشري

Lebanon 24
02-06-2021 | 14:34
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن وقوع إشكال فردي بين شبان في بشري، تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة سيارة أحدهم وسائقها في خاصرته ويده. وقد نقل الى مستشفى بشري الحكومي، فيما فر مطلقو النار.

وحضرت على الفور القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.
 
 
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بشري

اشكال

اطلاق نار

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