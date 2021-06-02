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لبنان
مرض نصرالله كورونا أم حساسية؟.. سيطل على اللبنانيين في هذا الموعد
Lebanon 24
02-06-2021
|
13:38
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يثير الوضع الصحي للأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصرالله، الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد الكلمة التي ألقاها بمناسبة عيد المقاومة والتحرير حيث كان المرض بادياً عليه.
ووفقاً لمتابعين والمطلعين فإن نقاشاً حاصلاً في الأروقة الداخلية والخارجية حول حقيقة صحة الأمين العام لحزب الله كونه "أبرز لاعبي المنطقة"، لذا فإن مرضه كان موضع اهتمام استثنائي لدى المحازبين والمناصرين الذين يربطهم به تعلّق سياسي وأيديولوجي، وبالطبع لدى خصومه الذين يجدون فيه تحدياً استراتيجياً لهم، وتهديداً لمصالحهم.
ماذا تقول مصادر "حزب الله"؟
يؤكد مصدر مقرب من حزب الله لـ"عربي بوست" أنّ صحة حسن نصرالله آخذة في التحسن، وأنها أصبحت أفضل مما كانت عليه خلال إطلالته السابقة.
وأشار المصدر إلى أن نصر الله سيطل على اللبنانيين خلال أسابيع قليلة ليؤكد للناس أنه بخير.
ووفق المصدر فإن نصر الله يُعالج من مرض التحَسّس الربيعي والتهاب رئوي يصاب به سنوياً في مثل هذه الأيام.
ويلفت المصدر إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعاني فيها نصر الله من هذا التحسس وتفاعلاته، لكنه كان يُعالج دون الحديث عن مرضه، ولأنّ مرضه لم يكن يترافق مع مناسبات عامة كان يظهر بها للجمهور ، خلافاً لما حصل في هذه المرة حيث صودِف أنه تعرض لموسم الحساسية والالتهابات خلال فترة الاحتفال بذكرى التحرير التي لا يستطيع أن يغيب عنها لدلالاتها الرمزية الكبيرة.
ووفق المصدر فإن نصر الله خضع إلى معاينة مباشرة من طبيبه دون الإضطرار للدخول للمشفى، كما أن أطباء من الخارج يتابعون صحة الرجل ، حيث يؤكد الأطباء المتابعين لصحة نصرالله بأنّه مصاب بتحسس ربيعي والتهاب رئوي طبيعي وأنّ الطقس الصيفي سيساعده في الشفاء إلى جانب الأدوية المساعدة في تسريع الشفاء.
ووفقاً للمصادر فإن نصرالله وخلال فترة مرضه لم ينقطع عن ممارسة مهامه التنظيمية وبقي على تواصل مع دوائره المحيطة والمقربة لتسيير الأعمال وأنه كان يتابع بشكل ملحوظ لمجريات معركة غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
فيما يروي المصدر أن قيادياً رفيعاً في حزب الله أبلغ خلال جلسة عشاء جرت منذ يومين مع الوزير جبران باسيل أنه اتصل بنصر الله واطمأن منه شخصياً على صحته، وشعر بأنّ في تحسن ملحوظ على عكس ما يشاع من اشاعات للتشويش.
المصدر: عربي بوست
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