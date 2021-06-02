لبنان

وفد من مؤسسات العزم يزور مجمع الاصلاح التربوي مستنكرا الاعتداء عليه

Lebanon 24
02-06-2021 | 07:18
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قام وفد من تيار ومؤسسات العزم ضم: رئيس مجلس إدارة دار العلم والعلماء الدكتور عبدالرزاق القرحاني، و المستشار  الأستاذ مقبل ملك، وعضو مجلس إدارة جمعية العزم والسعادة الاجتماعية السيد نبيل صوفي، ومدير القطاع الديني في جمعية العزم السيد مروان شندب، بزيارة الى جامعة طرابلس ومجمع الاصلاح التربوي حيث كان في إستقباله رئيس جمعية الاصلاح الاسلامية الدكتور رأفت ميقاتي، والدكتور صلاح الدين ميقاتي وأعضاء مجلس إدارة المجمع.  
وعبر الوفد عن التضامن والرفض لما تعرض له مجمع الاصلاح التربوي  من اعتداء صارخ تمثل باطلاق النار باتجاهه.
وقد تحدث الدكتور القرحاني بإسم الوفد فنقل تحيات الرئيس ميقاتي الى الدكتور رأفت ميقاتي واخوانه وأفراد الهيئة الادارية والتعليمية والطلاب في هذا المعلم التربوي الرائد.
وقال: بكل أسف، تكثر في هذه الأيام ظاهرة الفوضى والاعتداءات على الأملاك العامّة والخاصّة. إلا أن الاعتداء الصارخ الذي تم بالأمس على مجمع الاصلاح التربوي، هو إعتداء على ما بقي من قيم وأخلاق في هذا البلد. وإن زيارتنا اليوم هي بمثابة صرخة في وجه كل معتدي، وحث لكل مسؤول في هذا البلد، بأن يبادر  الى القيام بواجبه تجاه أهله وأبناء بلده.
وأضاف: إن الصمت المريب على هذه الأفعال،  لن يخدم إلّا العابثين بأمن وأمان هذا البلد، وإذا كنا  نشجب ونستنكر اليوم هذا الاعتداء، فإننا نجدد الطلب من الجهات الأمنية المعنيّة، باتخاذ الاجراءات المطلوبة بكل حزم وجدية لنحافظ معا على أمن وسلامة أبنائنا ومؤسساتنا في هذه المدينة الصابرة.
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