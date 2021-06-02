لبنان

وزير بارز: "خلونا نخلص أمورنا قبل ما نفل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2021 | 11:36
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مواكبةً للإتصالات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، ومع الحديث عن تقدم ملحوظ الأسبوع الماضي، افاد مصدر مقرب جداً من أحد الوزراء البارزين أنه جمع فريقه الخاص وطلب  بإلحاح الإنتهاء من كل الملفات العالقة، والتي تحتاج الى توقيعه، والتواصل مع اصحاب الطلبات المقدّمة.
وقال لفريقه: "بلبنان مننام على شيء ومنوعا  ع  شي تاني، خلونا نخلص أمورنا قبل ما نفل".
المصدر: خاص لبنان 24

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