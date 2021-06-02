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لبنان
بري تلقى رسالة من نظيره الباكستاني
Lebanon 24
02-06-2021
|
07:46
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من نظيره الباكستاني أسعد قيصر حول تمادي الممارسات الاسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني ومخططاته التهويدية التي تستهدف المقدسات في القدس الشريف والمسجد الاقصى وحي الشيخ جراح وسبل التعاون والتنسيق البرلماني لمواجهتها ، لافتاً في رسالته الى أن عدم إتخاذ خطوات لكبح جماح هذه الممارسات سيعطي الكيان الاسرائيلي حيزاً سياسياً لفرض أجندته، آملاً من مختلف البرلمانات لا سيما الاتحاد البرلماني لمنظمة المؤتمر الاسلامي ورئيسه رفع الصوت أمام مختلف المنتديات البرلمانية الدولية والقارية ولاسيما برلمانات الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن للضغط عليها وحثها على وجوب التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات.
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