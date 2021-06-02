لبنان

دياب معزيا بمكداش: رحل المدرّب التاريخي

Lebanon 24
02-06-2021 | 14:27
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وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب رسالة تعزية لعائلة المرحوم الحاج عدنان حسين مكداش ( عدنان الشرقي). 
وجاء في الرسالة: "كان لخبر وفاة المغفور له بإذنه تعالى الحاج عدنان حسين مكداش (عدنان الشرقي) وقع المَصاب الذي آلمنا جميعاً في الصميم، مثلما آلم جمهوراً غفيراً من محبّي رياضة كرة القدم في لبنان وجمهدياب ور نادي الأنصار بشكل خاص.
 
رحل المدرّب التاريخي الذي أدخل نادي "الأخضر" في "موسوعة غينيس" في عدد مرات إحراز الدوري اللبناني بـ 12 لقباً من بينها 11 على التوالي. رحل الرياضي الذي عشق الكرة وصنع مجدها على مدى عقود لاعباً ومدرباً ومؤهّلاً ومحاضراً في علم التدريب. رحل صانع لاعبي ونجوم الكرة المحليّين منطلقاً في مسيرته من بيتٍ "يتنفس كرة القدم" بحسب شهادته. رحل من يشهد له الملعب البلدي في طريق الجديدة  بأنه دافع عن هدمه كي يبقى حاضناً لأقدام الشبيبة، ومرمى لأهدافهم، ومتنفّساً لمواهبهم، ومنمّياً لملَكاتهم. وبرحيله، خسر الجسم الرياضي الكروي أسطورة من الموهبة والعطاء والحماسة والريادة في قامة رجل فذّ في ميدانه آمن عميقاً أنّ "الرياضةَ أخلاقٌ ورسالة محبّة". رحم الله فقيدنا الكبير، وأسكنه فسيح جناته، وتعازينا من القلب للعائله الكريمة وللأنسباء، ولنادي الأنصار وجميع محبي هذه الرياضة الأثيرة.
 وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون".
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