توزيع 43 ماكينات اوكسيجين على مختلف بلدات وقرى المتن الشمالي

التقى النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في جديدة المتن عدداً كبيراً من رؤساء بلديات متنية من الساحل والوسط والجرد، وبحثوا معه في شؤون القضاء وشجونه في هذه المرحلة الاستثنائية، لاسيما المواضيع الصحية والاستشفائية والنفايات والدواء.

وجرى الاتفاق على تجهيز قرى وبلدات المتن من خلال بلديات ومستوصفاتها وبعض المراكز المستحدثة للوقاية الصحية، بالمعدات اللازمة، وكان اللقاء مناسبة لتوزيع 43 ماكينة اوكسيجين في سياق الوقاية من فيروس الكورونا، وتأمين المستلزمات الطبية والاستشفائية المطلوبة.

وتحدث كنعان خلال اللقاء عن دور البلديات وعملها، ودور النواب في تقديم المساعدة لها والوقوف الى جانبها وجانب المتنيين، وايصال صوتها حيث يجب ان يصل. وتم عرض للخطوات التي جرت في الفترة الماضية ومنها تجهيز مستشفى ضهر الباشق الحكومي في مواجهة الكورونا، ليؤمن ديمومة الاستشفاء، وتطوير وتجهيز المستشفى لغسيل الكلى وامراض القلب، ما يوفّر كلفة الفاتورة الصحية على المواطن المتني ويساعد اهلنا في هذه الظروف الصعبة".

وشجّع كنعان البلديات على استحداث مستوصفات ومراكز صحية للحجر والاسعافات والإجراءات الطبية والاستشفائية الأولية.

واشار الى أن "هناك مرحلة صعبة جداً، وعلينا ان نتعاون لنكون سنداً فعلياً لبعضنا بعيداً عن الخلفيات السياسية او الحرتقات، فيجب ان نتعاون لنساهم في صمود المتنيين"، لافتاً الى "التعاون مع البلديات والمخاتير ووزارة الشؤون الاجتماعية لتصل الاموال الى مستحقيها ممن هم تحت خط الفقر.

وكشف كنعان عن اجتماع سيعقده مع البنك الدولي ونائب رئيسه الذي سيزور لبنان في وقت قريب، لاعادة توزيع مشاريع البنك الدولي في لبنان، وفق اولوية الحاجات الراهنة.

وأكد ضرورة "تعزيز دور السلطات المحلية، وان تكون صوت الناس، وتتوحد ضمن مشاريع تنتج عن اجتماعات مشتركة، بالتعاون مع اتحاد البلديات"، وقال "الدولة متعثّرة، ولا ايرادات للحاجات المطلوبة. لذلك، يجب العمل على المبادرات الفردية وتشجيع الاغتراب لتكون له المساهمة المطلوبة.