عكر بحثت في الإجراءات المتعلقة بمحطة الحاويات والشركات في مرفأ بيروت

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعا بمشاركة ممثلين عن الجيش، يتعلق بالإجراءات المتعلقة بمحطة الحاويات والشركات في مرفأ بيروت، في حضور المدير العام للنقل أحمد تامر، علي حيدر، وفد من نقابة الوكلاء البحريين ضمت كارلوس شويري وخيرالله الزين وشادي حكيم ومروان اليمن، والشركات المشغلة في مرفأ بيروت وضمت يوسف المصري وجورج شاهين وزياد كنعان.وتناول الإجتماع الإجراءات المتعلقة بعملية إستيراد وتصدير المواد الخطرة في مرفأ بيروت عبر الترانزيت، وأستمعت الوزيرة عكر الى مطالب المجتمعين حول "التعديلات المتعلقة بالإقتراحات المرسلة من وزارة الدفاع لجهة كيفية التعامل مع هذه المواد".وخلص الإجتماع الى طلب وزارة الدفاع، رفع مقترحاتهم لدرسها من قبل قيادة الجيش ووزارتي المالية والأشغال ليبنى على الشيء مقتضاه.