لبنان

في المنية.. العثور على جثة شاب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2021 | 09:05
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بعد أن فقد الشاب "علي الجمال" من الجنسية السورية في بحر طبو في منطقة المنية وذلك أثناء ممارسته السباحة مع اصدقائه، ساهمت وحدات من الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وإسعاف جمعية سبل السلام الإجتماعية في العثور عليه مساءَ أمس، ولكن بسبب عدم صفاء المياه وسرعة الرياح في البحر قد توقفت أعمال البحث عنه.

وفي ساعات الصباح الأولى بدء البحث عنه حيث عثر على جثته في بحر المنية.
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