"أتمنى تشكيل حكومة أقطاب"... الراعي: لا اقبل ان أسمّي الوزيرين المسيحيين

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون البطريرك الماروني الكاردينال ما بشارة بطرس الراعي.

وقال الراعي بعد اللقاء: "زرت رئيس الجمهورية قبل الذهاب إلى روما للقاء البابا، ونحمل معنا التوق أن يحافظ لبنان على مكانته وقيمته وخصوصيته والبابا حريص على هذا الأمر".

وأضاف: "نريد حكومة انقاذية تنهض بلبنان مما هو فيه وعندما نقول لبنان الدولة نقصد الشعب اضافة الى الارض والكيان وللمسؤولين السياسيين نقول اين الخدميين منكم؟ والبلد يريد الانقاذ لا "القواص" المعنوي".



وشدد الراعي على ان "تشكيل الحكومة يجب ان يكون فوق كل اعتبار ومن الممكن كلبنانيين ان نختلف في البرامج ووجهات النظر لكن لا يمكن ان نهين بعضنا بالشخصي".



واشار إلى أن فكرة حكومة الاقطاب طرحتا في السابق وتمنى من كل قلبه حكومة أقطاب كي نخرج مما نحن فيه، ولفت الى ان "الشعب يموت وليس لدينا رغيف ولا دواء ونحن "نتكلم عن وزيرين" ولا أسمح لنفسي بتسمية الوزيرين المسيحيين". وتابع: "فليحترم المسؤولون بعضهم فالإهانات ليست حضارة ولعدم انتهاك الكرامات".