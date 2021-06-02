لبنان

اشكال في التبانة

Lebanon 24
02-06-2021 | 09:37
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وقع اشكال فردي في شارع "البازار" في التبانة بين "يوسف ع." من جهة و "غازي ت." و "مروان ر." من جهة اخرى تطور الى اطلاق نار من دون تسجيل اصابات.
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التبانة

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