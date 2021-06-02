لبنان

تعميم لرئاسة الحكومة... هذه تفاصيله

Lebanon 24
02-06-2021 | 09:50
A-
A+
Doc-P-829400-637582497552206111.jpg
Doc-P-829400-637582497552206111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدرعن رئاسة الحكومة تعميم متعلق بالاستعانة بالموارد البشرية في البعثات الدبلوماسية في الخارج لمواكبة الزيارات الرسمية.
 
التفاصيل في الصورة التالية
 
مواضيع ذات صلة
تعميم لوزارة السياحة حول ضبط الاسعار في المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق
lebanon 24
02/06/2021 20:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شورى الدولة يوقف التعميم "13318" الصادر عن حاكم مصرف لبنان
lebanon 24
02/06/2021 20:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم هام من الطيران المدني.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
02/06/2021 20:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم لوزير التربية إلى جميع المؤسسات التربوية.. هذا ما جاء فيه (صور)
lebanon 24
02/06/2021 20:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24

رئاسة الحكومة

تعميم

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:43 | 2021-06-02
13:32 | 2021-06-02
13:26 | 2021-06-02
13:09 | 2021-06-02
12:53 | 2021-06-02
12:49 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website