لم يمتثل لطلب عناصر من الجيش... وهذا ما حصل

أطلق عناصر من الجيش عند حاجز وادي الرطل في الهرمل النار على المدعو "أ. ع" مما ادى الى اصابته، وذلك بعد رفضه التوقف بناء على طلب العناصر، ونقل الى مستشفى البتول للمعالجة في الهرمل، وهو بحالة غير مستقرة.