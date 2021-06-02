لبنان

لم يمتثل لطلب عناصر من الجيش... وهذا ما حصل

Lebanon 24
02-06-2021 | 10:12
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أطلق عناصر من الجيش عند حاجز وادي الرطل في الهرمل النار على المدعو "أ. ع" مما ادى الى اصابته، وذلك بعد رفضه التوقف بناء على طلب العناصر، ونقل الى مستشفى البتول للمعالجة في الهرمل، وهو بحالة غير مستقرة.
 
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