لبنان

"القريدس"... بات صعب المنال

Lebanon 24
02-06-2021 | 10:24
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يعتبر القريدس من الأطباق المرتفعة الثمن كونه من ثمار البحر المستوردة، فالصيد المحلي قليل جداً. ومع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ارتفعت الأسعار بشكل كبير ووصل سعر الكيلو إلى بين 100 ألف- 300 ألف تبعاً للحجم والنوع.

وكان من الطبيعي في ظل هذا الارتفاع أن يتراجع الاستهلاك بحيث انخفض من 1,793 طن بقيمة 13.1 مليون دولار في العام 2019 إلى 464 طناً بقيمة 3.03 مليون دولار في العام 2020، أي تراجع في الكمية بنسبة 74%. و تطور حجم وقيمة القريدس المستورد إذ وصل إلى أعلى مستوى في العام 2018 وبلغ 2,130 طناً.
المصدر: الدولية للمعلومات - صوت لبنان
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