القاضي جرمانس: هذا ما ادى الى الذوبان الاقتصادي والمالي

يتوجب دائما التذكير بالقرارات اليسارية الغوغائية التي ادت الى الذوبان الاقتصادي والمالي وكان آخرها: ١- إمتناع الدولة اللبنانية عن الدفع من طرف واحد للمرة الاولى في تاريخها. ٢- إفشال المفاوضات مع صندوق النقد. ٣- إفشال خطة تحديد وتوزيع الخسائر. ٤- أخيرا وليس آخرا الدعم والتهريب
— Peter Germanos (@GermanosPeter) June 2, 2021
يتوجب دائما التذكير بالقرارات اليسارية الغوغائية التي ادت الى الذوبان الاقتصادي والمالي وكان آخرها: ١- إمتناع الدولة اللبنانية عن الدفع من طرف واحد للمرة الاولى في تاريخها. ٢- إفشال المفاوضات مع صندوق النقد. ٣- إفشال خطة تحديد وتوزيع الخسائر. ٤- أخيرا وليس آخرا الدعم والتهريب