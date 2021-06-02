الراعي منزعج من بيان تيار المستقبل

نقلت محطة "أو تي في" عن معلومات في قصر بعبدا ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ابدى للرئيس ميشال عون انزعاجه من مضمون بيان تيار المستقبل حيال رئيس الجمهورية.



واشارت الى ان الراعي سيجري اتصالات للتعبير عن عدم قبوله بالتعرض لرئيس الجمهورية ومقام الرئاسة بصرف النظر عن الخلافات السياسية.