في عكّار سرقة بوضح النهار... ماذا جرى؟

أقدم أحد المواطنين ظهر اليوم بالدخول إلى إحدى محلّات التجارية في بلدة برج العرب بعكّار.ودخل السارق إلى المحل بشكل طبيعي وأقدم على سرقة ما إستطاع من سرقته من بضائع ومبلغ مالي قدّ بحوالي مليونان ليرة لبنانية.وإدعى صاحب المحل أمام فصيلة العبدة في قوى الأمن الداخلي وبوشرت التحقيقات.