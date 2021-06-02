لبنان

حريق في جرود الفرزل تعمل فرق الاطفاء على اخماده

Lebanon 24
02-06-2021 | 11:10
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 شب حريق منذ بعض الوقت، في جرود الفرزل في البقاع الاوسط محلة الحبيس، وامتدت ألسنة النيران الى جرود نيحا.
 
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الفرزل

حريق

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