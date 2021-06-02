قطع الطريق في التبانة... ماذا يجري؟

اقدم اهالي الموقوف "ا.س." على قطع الطريق عند شارع سوريا في التبانة بطرابلس وذلك احتجاجاً على توقيف ابنهم.



وقد احرق المحتجون الاطارات في منتصف الطريق في حين وصل الجيش الى المكان تمهيداً لاعادة فتح الطريق