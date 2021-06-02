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لبنان
قطع الطريق في التبانة... ماذا يجري؟
Lebanon 24
02-06-2021
|
18:42
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اقدم اهالي الموقوف "ا.س." على قطع الطريق عند شارع سوريا في التبانة بطرابلس وذلك احتجاجاً على توقيف ابنهم.
وقد احرق المحتجون الاطارات في منتصف الطريق في حين وصل الجيش الى المكان تمهيداً لاعادة فتح الطريق
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