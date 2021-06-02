لبنان

5 حالات وفاة... ماذا عن إصابات كورونا؟

Lebanon 24
02-06-2021 | 18:45
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل 214 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 540844، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة.
 
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