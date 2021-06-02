لبنان

الهيئة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية: الى الاضراب درّ!

Lebanon 24
02-06-2021 | 11:59
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 أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في بيان بعد انعقاد الهيئة العمومية، "بدء إضراب مفتوح ابتداء من صباح غد الخميس، في جميع مراكز المعاينة، بسبب عدم دفع مستحقات الموظفين عن الشهر أيار، كذلك عدم الإستجابة لمطلب تعديل الرواتب التي لا تزال تدفع على سعر الصرف الرسمي (1500 ل.ل) الأمر الذي يؤدي إلى استحالة القيام بواجباتنا نتيجة الغلاء الفاحش والأزمة الإقتصادية الخانقة، إذ أن الرواتب الحالية لم تعد تكفي لتأمين الحد الأدنى لمقومات العيش الكريم للموظفين".
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