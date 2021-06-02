دياب:نحن عاجزون عن تشكيل حكومة تتصدى للمشكلات الاقتصادية

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب إلى أن "الحلقة المفرغة التي يدور فيها الوطن منذ 15 عاماً تخنق الأمل بالخروج من الأزمة وصولاً للانهيار الذي يتهددنا جميعاً، فاللبنانيون محبطون لدرجة البحث عن الأمل والانفراج بعيداً عن وطنهم، ولبنان يخسر يوميا كفاءاته العلمية وشبابه".وقال: "نحن عاجزون عن تشكيل حكومة تتصدى للمشكلات الاقتصادية، والطبقة السياسية لم ترتق لمستوى التحديات، ولبنان يواجه حصاراً خارجياً مطبقاً عليه".