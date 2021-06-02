لبنان

دياب:نحن عاجزون عن تشكيل حكومة تتصدى للمشكلات الاقتصادية

Lebanon 24
02-06-2021 | 12:16
A-
A+
Doc-P-829437-637582582820452499.jpg
Doc-P-829437-637582582820452499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب إلى أن "الحلقة المفرغة التي يدور فيها الوطن منذ 15 عاماً تخنق الأمل بالخروج من الأزمة وصولاً للانهيار الذي يتهددنا جميعاً، فاللبنانيون محبطون لدرجة البحث عن الأمل والانفراج بعيداً عن وطنهم، ولبنان يخسر يوميا كفاءاته العلمية وشبابه".

وقال: "نحن عاجزون عن تشكيل حكومة تتصدى للمشكلات الاقتصادية، والطبقة السياسية لم ترتق لمستوى التحديات، ولبنان يواجه حصاراً خارجياً مطبقاً عليه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:43 | 2021-06-02
13:32 | 2021-06-02
13:26 | 2021-06-02
13:09 | 2021-06-02
12:53 | 2021-06-02
12:49 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website