لبنان

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تتعرض للسرقة...هذا ما حصل

Lebanon 24
02-06-2021 | 12:49
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أقدم مجهولون عن طريق الكسر والخلع على سرقة بطاريتين من محطة مياه تابعة ل"مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في جزين. ويعمل مخفر جزين على إجراء التحقيقات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

سرقة

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