في الشمال...رش على وجهه مادة مخدر وسرق منه هذا المبلغ الضخم

ادعى أمام مخفر العبدة المدعو بدر جمال الحاج من مشمش بأن مجهولاً أقدم فجراً عند حوالي الساعة ٤:٠٠ على سلبه مبلغاً من المال يقدر نحو ثلاثة وعشرين ألف دولار أميركي وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية بعدما رش على وجهه مادة مخدر في محلة وادي الريحان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".