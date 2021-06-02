مجلس نقابة المحامين في بيروت يحثهم على التقيد بالإضراب والالتزام بهذه الأمور

عملاً بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 31/5/2021 وبطلب من نقيب المحامين في بيروت، حث مجلس النقابة، في تعميم، المحامين على "الالتزام التام بالاضراب وعدم حضور الجلسات وعدم القيام بالمراجعات أمام الأقلام إلا الضرورية منها المتعلقة بالمهل فقط، وإلا اعتبر حضورهم مخالفة مسلكية".