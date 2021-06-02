السرقات مستمرة في الشمال...هذا ما حصل في حلبا

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن المدعو شوقي عبدالحليم الموري سكان الشيخ محمد ادعى أمام مخفر حلبا حول إقدام مجهول ليلاً على سرقة غطاس من بئر عائد له في محلة سهل حلبا بالإضافة إلى سرقة نبريج وسلك كهربائي وقدر قيمة المسروقات حوالي ٨٠٠ دولار أميركي.