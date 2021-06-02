الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير

أكد الخبير الاقتصادي وليد بو سليمان في اتصال مع "لبنان24" أن قرار مصرف لبنان القاضي بالغاء التعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار، يشير بشكل أساسي الى أن كل مودع سيحصل على دولاراته من المصارف على أساس سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة.ولفت بو سليمان الى أن المصارف ملزمة بتطبيق هذا التعميم كونه صادر عن مصرف لبنان، وما حصل يشير بشكل اساسي الى أن المودعين خسروا قيمة كبيرة جداً من ايداعاتهم مقارنة مع سعر الدولار في السوق الموازية.وقال بو سليمان ان المصارف تدعي أنه ليس لديها دولارات، وما يحكي عن بدء المصارف لرد لأموال المودعي اعتباراً من آخر حزيران الجاري، سيكون من خلال الاحتياطي الالزامي.وأوضح بو سليمان أن الخوف من أن تشهد مسألة تسليم الايداعات استنسابية كبيرة، بمعنى ان يقوم المصرف بتسليم مودع دون آخر وذلك من دون رقابة.