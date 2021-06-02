لبنان

"لبنان٢٤" مستمر في المرتبة الأولى... ثوابتنا لن نحيد عنها مسايرة لأحد

Lebanon 24
02-06-2021 | 14:00
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يستمر " لبنان ٢٤" في المرتبة الأولى بين كل المواقع الإلكترونية في لبنان بحسب الإحصاء الأخير الصادر عن شركة Narratiive العالمية، لجهة عدد المشاهدين والقراء والزوار.

وفي هذا الإطار يهم الموقع أن يؤكد الآتي: 

أولاً: منذ إنشائه اتخذ "لبنان ٢٤" خط الثوابت الوطنية اللبنانية بعيداً عن الاصطفافات السياسية، وبالتالي فهو يتعاطى مع العمل الصحافي انطلاقاً من هذه الثوابت فقط.

ثانياً: على الصعيد المهني، نؤكد أننا نعمل بمهنية وحرفية وحرية رأي، ونتعاطى مع كل الملفات التي نطرحها انطلاقاً من هذه الروحية فقط، وبهدف تقديم الحقيقة كاملة للقارئ بسرعة ومهنية ومن دون تجن أو افتراء.

ثالثاً: قد يحلو للبعض أن يصوّب على الموقع والعاملين فيه عبر إطلاق التهم والافتراءات، أو إرسال رسائل الانزعاج في هذا الاتجاه أو ذاك. فنقول للمنزعجين والمتحاملين: ليس دورنا أن نكون في جوقة "المبخرين" لهذا الزعيم أو لهذه الشخصية أو لهذا الحزب، والتغاضي عن أي خطأ يرتكبه أو أي ملف يجب الإضاءة عليه، كما ليس دورنا أيضاً أن نتحامل على أحد أو أن نكون طرفاً مع أي فريق ضد آخر. فمن ينزعج مما نكتب عليه أن يراجع ما يفعله ويصوّب أداءه ومواقفه، قبل أن "يلومنا أو يعتب علينا" لأننا كتبنا ما يجب أن نكتبه.
كما أن جميع العاملين في "لبنان ٢٤" يتعاطون بكل مهنية وضمير حي وليسوا بحاجة إلى شهادة حسن سلوك من أحد، أو إلى شهادة بالوطنية من أي كان، فهم مؤتمنون على ثقة غالية لن يفرطوا بها، إرضاء لأي كان أو للنيل من أي كان، وهذه حقيقة يجب أن تكون مفهومة للقاصي والداني.
وفي الختام نعاهد قراءنا أن نبقى عند حسن ظنهم في تقديم الكلمة الحرة والصادقة. والسلام.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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