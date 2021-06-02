مخاوف في الشارع... هذا ما سيحصل

تتخوف المراجع الأمنية من تدهور للأوضاع في الشارع بعد تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وقرار مصرف لبنان القاضي بإلغاء السحوبات من المصارف على أساس 3900 ليرة.



وتقول الأوساط المتابعة أن قرار مصرف لبنان الأخير سيدفع الناس إلى عدم الإقدام على سحب أي ليرة من المصارف لأن الخسارة كبيرة.