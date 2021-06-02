21
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
02-06-2021
|
14:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صفحة وينيه الدولة إلى أنه "أثناء توجه عدد من المسافرين عند السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم إلى الطائرة على متن الرحلة المتوجهة من بيروت إلى دوسلدورف-ألمانيا، وقع خلاف حول الوزن الزائد للحقائب العائدة لاثنين من المسافرين على متن الرحلة مما استدعى تدخل قوة من عناصر قوى الأمن الداخلي الذين دخلوا في عراك وتضارب مع المسافرين".
وأشارت إلى أنه "تم توقيف المسافرين في نظارة المطار وانطلقت الرحلة الى ألمانيا من دونهما. وقد ناشدت عائلة الشابين إطلاق سراحهما للتمكن من العودة الى عائلتهما".
pic.twitter.com/aiYAVgP36C
— nayla masry (@naylamasry)
June 2, 2021
تابع
الأكثر قراءة
معجب يقتحم المسرح خلال حفلة هيفا وهبي الأخيرة في القاهرة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
معجب يقتحم المسرح خلال حفلة هيفا وهبي الأخيرة في القاهرة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
04:00 | 2021-06-02
02/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وقصي خولي معاً من جديد ويرقُصان بانسجام وعفوية
Lebanon 24
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وقصي خولي معاً من جديد ويرقُصان بانسجام وعفوية
02:00 | 2021-06-02
02/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
13:43 | 2021-06-02
02/06/2021 01:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
14:09 | 2021-06-02
02/06/2021 02:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعفاء من التأشيرات بين سوريا وبلد خليجي.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إعفاء من التأشيرات بين سوريا وبلد خليجي.. إليكم التفاصيل
01:00 | 2021-06-02
02/06/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:44 | 2021-06-02
الملف الحكومي متروك لجهد بري
18:27 | 2021-06-02
البطريرك الراعي مستاء من حملات التجريح
18:19 | 2021-06-02
إمكانيات التفاهم على تشكيل الحكومة تضاءلت
18:12 | 2021-06-02
تدخّلات فاضحة من باسيل للضغط على سلامة
18:05 | 2021-06-02
الطبخة شاطت
18:03 | 2021-06-02
تساؤلات حول إنهاء العام الدراسي
فيديو
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
03/06/2021 04:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
03/06/2021 04:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
03/06/2021 04:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact