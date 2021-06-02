لبنان

عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)

Lebanon 24
02-06-2021 | 14:09
A-
A+
Doc-P-829472-637582649968011053.jpg
Doc-P-829472-637582649968011053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صفحة وينيه الدولة إلى أنه "أثناء توجه عدد من المسافرين عند السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم إلى الطائرة على متن الرحلة المتوجهة من بيروت إلى دوسلدورف-ألمانيا، وقع خلاف حول الوزن الزائد للحقائب العائدة لاثنين من المسافرين على متن الرحلة مما استدعى تدخل قوة من عناصر قوى الأمن الداخلي الذين دخلوا في عراك وتضارب مع المسافرين".
وأشارت إلى أنه "تم توقيف المسافرين في نظارة المطار وانطلقت الرحلة الى ألمانيا من دونهما. وقد ناشدت عائلة الشابين إطلاق سراحهما للتمكن من العودة الى عائلتهما". 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:44 | 2021-06-02
18:27 | 2021-06-02
18:19 | 2021-06-02
18:12 | 2021-06-02
18:05 | 2021-06-02
18:03 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website