عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)

أفادت صفحة وينيه الدولة إلى أنه "أثناء توجه عدد من المسافرين عند السابعة وعشر دقائق من مساء اليوم إلى الطائرة على متن الرحلة المتوجهة من بيروت إلى دوسلدورف-ألمانيا، وقع خلاف حول الوزن الزائد للحقائب العائدة لاثنين من المسافرين على متن الرحلة مما استدعى تدخل قوة من عناصر قوى الأمن الداخلي الذين دخلوا في عراك وتضارب مع المسافرين".وأشارت إلى أنه "تم توقيف المسافرين في نظارة المطار وانطلقت الرحلة الى ألمانيا من دونهما. وقد ناشدت عائلة الشابين إطلاق سراحهما للتمكن من العودة الى عائلتهما".