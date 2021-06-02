لبنان

الهيئة الصحية الإسلامية: 297 خدمة ومهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية

Lebanon 24
02-06-2021 | 14:23
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أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - "الهيئة الصحية الاسلامية"، في بيان، أن "مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 297 خدمة ومهمة مختلفة خلال ال24 ساعة الماضية.

وتوزعت الخدمات والمهام على الشكل التالي:
- 12 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.
- 11 خدمة نقل لحالات وفاة أخرى.
- 128 فردا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.
- 50 حالة طارئة ومرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.
- تنظيم ومواكبة 57 نشاطا توعويا وصحيا.
- إعارة 28 مستلزما طبيا، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.
- إطفاء 10 حريقا.
- إتمام عملية (1) إنقاذ.
بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز".

وذكر البيان، أن "الهيئة نفذت في حملتها لمكافحة جائحة "كورونا" منذ بدايتها حتى الآن 13799 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2303 متوفى بالفيروس من أصل 7735 في لبنان. كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2948 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 6789 مهمة توعوية وإرشادية و 55850 مهمة تدخل إسعافي منزلي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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