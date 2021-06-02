لبنان

في بعلبك...اشتباك مسلح وقذائف صاروخية

Lebanon 24
02-06-2021 | 14:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً حصل بين شبان من آل زعيتر وآخرين من آل صلح في حي الشراونة في بعلبك تطور إلى تبادل إطلاق نار كثيف استعملت فيه القذائف الصاروخية ومعلومات عن جريح نقل إلى أحد مستشفيات بعلبك.
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