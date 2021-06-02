في بعلبك...اشتباك مسلح وقذائف صاروخية

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً حصل بين شبان من آل زعيتر وآخرين من آل صلح في حي الشراونة في بعلبك تطور إلى تبادل إطلاق نار كثيف استعملت فيه القذائف الصاروخية ومعلومات عن جريح نقل إلى أحد مستشفيات بعلبك.