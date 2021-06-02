سامي الجميل: كفو شركم واستقيلوا

غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية عبر تويتر قائلاً: "بين قرار شورى الدولة وقرار #مصرف_لبنان، الناس عم تدفع ثمن رفض #مجلس_النواب اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي ينظّم العمليات المصرفية بعيداً عن المناكفات السياسية.بما انكن مستقيلين من واجباتكن التشريعية، كفو شركم واستقيلوا!".