لبنان

سامي الجميل: كفو شركم واستقيلوا

Lebanon 24
02-06-2021 | 14:39
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غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية عبر تويتر قائلاً: "بين قرار شورى الدولة وقرار #مصرف_لبنان، الناس عم تدفع ثمن رفض #مجلس_النواب اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي ينظّم العمليات المصرفية بعيداً عن المناكفات السياسية.
بما انكن مستقيلين من واجباتكن التشريعية، كفو شركم واستقيلوا!".
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