صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 1/6/2021 اعتبارا من الساعة 21.00 ولغاية 2/6/2021 الساعة 8.48 تم تسجيل /6/ خروق بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 463 مترا، وألقى عناصر العدو قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".